Відомий співак Арсен Мірзоян виступив перед пацієнтами Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру у Львові. Таким чином у закладі провели День захисту дітей. До організації долучились благодійні фонди «Запорука», «Із янголом на плечі» та «Крила надії», які опікуються ЗУСДМЦ.

Співак щороку проводить благодійний велопробіг для лікарні, та цьогоріч завадила війна.

«Чотири повноцінні рази ми провели велопробіг. Цьогоріч вирішили провести знову. Але самі розумієте, яка ситуація, тому ми вирішили без реклами, об’єднавшись з благодійними фондами, врешті-решт зробити для дітей це свято», – розповів Арсен Мірзоян.

Для маленьких пацієнтів медцентру також виступили аніматори та лікарняні клоуни, для дітей підготували перегони на біговелах на подвір’ї лікарні, крейдову алею, караоке, майстер-класи та смаколики від лікарняного кафе.

Як повідомляв ZAXID.NET, щороку, починаючи з 2016-го, Арсен Мірзоян та фонд «Запорука» до Дня захисту дітей проводять благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» на підтримку онкохворих підопічних. За цей період було зібрано більше мільйона гривень на допомогу дитячій лікарні у Львові. Зараз центр приймає дітей з усієї України і став своєрідним хабом.

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