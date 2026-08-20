Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель у березні 2025 року

Генеральний директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) 41-річний Арсен Жумаділов подав заяву на звільнення. Він планує залишити посаду наприкінці серпня. Про це він у четвер, 20 серпня, повідомив під час пресконференції.

За його словами, 31 серпня стане останнім днем його роботи на посаді керівника АОЗ.

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Раніше джерело «РБК-Україна» в оборонній сфері повідомляло, що Жумаділов може залишити посаду через проблеми із закупівлями озброєння. Йдеться, зокрема, про перехід на нову процедуру закупівель. Міністерство оборони планувало відмовитися від прямих закупівель і перейти до проведення тендерів на основі тактико-технічних характеристик озброєння. Однак новий механізм досі не запрацював, тоді як попередня процедура вже фактично не використовується. Через це між Міноборони та АОЗ виникла суперечка. У міністерстві звинувачують агентство у бездіяльності, тоді як в АОЗ заявляють про готовність проводити тендери, але наголошують, що для цього відомство має надати необхідні ТТХ.

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На пресконференції Жумаділов заперечив інформацію про тривалий конфлікт із командою колишнього міністра оборони Михайла Федорова через проведення тендерів. Коментуючи чутки про нібито непублічне протистояння з командою Федорова, Жумаділов наголосив, що тендери не були причиною конфлікту, оскільки самого конфлікту, за його словами, не існувало.

За його словами, після призначення Федорова на посаду відбулася лише одна відверта розмова щодо можливих розбіжностей. Вона завершилася без претензій з боку міністра.

Жумаділов також розповів, що Агенція оборонних закупівель за рік майже втричі збільшила ресурс на придбання озброєння та військової техніки. За його словами, у 2025 році на закупівлю озброєння та військової техніки агенція мала 633,3 млрд грн. Натомість доведений ресурс на 2026 рік становить уже 1,717 трлн грн. Таким чином, фінансування збільшилося приблизно у 2,7 раза.

Окремо керівник АОЗ відзначив суттєве зростання міжнародної фінансової підтримки. Порівняно з початком 2025 року її обсяг збільшився у 16 разів. Серед джерел фінансування він назвав європейські механізми, платформу UNITED24, двосторонні програми та кредит Європейського Союзу.

Збільшення фінансового ресурсу дало змогу наростити постачання озброєння для Сил оборони. Зокрема, лише за перше півріччя 2026 року військові отримали 2 470 288 FPV-дронів, серед яких 341 644 були звичайними моделями без оптоволоконного управління. Також армії передали 121 228 мультироторних безпілотників.

Для порівняння, протягом усього 2025 року було поставлено 2 197 857 FPV-дронів та 98 716 мультироторних БпЛА. У 2024 році ці показники становили 341 644 та 38 778 відповідно.

Арсен Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель у березні 2025 року. На цю посаду його призначив тодішній міністр оборони Рустем Умєров. До цього Жумаділов керував «Медичними закупівлями України», а згодом – Державним оператором тилу.

За даними ЗМІ, після відставки Жумаділова тимчасово керувати АОЗ може Артем Романюков, який нині очолює департамент цифровізації Міністерства оборони. Його називають близьким до ексміністра оборони Михайла Федорова.