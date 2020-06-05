У Львові провели акцію протесту проти міністра МВС Арсена Авакова

Львів приєднався до всеукраїнської акції протесту «Авакова — у відставку!». Понад сотня львів'ян прийшли до Головного управління Нацполіції Львівщини висловити своє невдоволення міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

«Аваков очолює не правоохоронний орган. Аваков очолює злочинне угруповання. І насправді ми на це не підписувалися, громадяни. Ми зацікавлені в тому, щоби злочини не тільки поліцейських, а й злочинців були розслідувані, щоб невинні люди не сиділи по тюрмах. Але, на жаль, у нас цього немає. В нас невинні люди сидять у СІЗО. А люди, які стріляють в дітей, вбивають активістів, вони ходять на волі», — пояснює організаторка акції Меланія Подоляк.

«Це звернення до Володимира Зеленського. Аваков тягне вниз Зеленського. Тому що Аваков під відповідальністю Зеленського. Це виключно відповідальність президента — те, що ця людина дотепер на посаді», — додає громадський активіст Олександр Ябчанка.

фото ZAXID.NET

Каталізатором мітингу стали останні всеукраїнські події: гальмування в розслідуванні вбивства поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова, зґвалтування правоохронцями жінки у Кагарлику.

«Дуже боляче читати новини. І дуже страшно — переживати за своїх молодших сестер і братів, чи вони повернуться з вулиці. І ми вважаємо, що все-таки щось має змінюватися, бо 21 століття. Це неадекватно, що ми стоїмо тут», — розповідає учасниця протесту Вероніка.

Дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова додає: «Я вважаю, що треба глибше дивитися на цю проблему. Що роль міністра внутрішніх справ має бути інакша ніж та, що зараз. Потрібна реформа. Якщо людина не впорається з цим — ми можемо їй допомогти».

Активісти планують заслухати, як у цей день Аваков звітуватиме перед Верховною Радою під час години запитань до уряду.