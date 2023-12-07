Україна отримала додатку партію австралійських бронемашин Bushmaster

Австралія направила Україні додаткову партію бронеавтомобілів MRAP Bushmaster. Про це 7 грудня повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Ми пишаємося визнанням Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!» - написав Едвардс в Twitter, не уточнивши кількість переданої техніки.

Міноборони України подякувало австралійським колегам, зазначивши, що у вересні 2022 року надані Австралією Bushmaster зіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі на Харківщині.

«Сьогодні ми хотіли б подякувати нашим австралійським друзям у міністерстві оборони Австралії. Незважаючи на значну відстань між нашими країнами, нас об’єднують спільні демократичні цінності. Ми особливо вдячні за MRAP Bushmaster, які були надані українські армії. У вересні 2022 року "Бушмастери" зіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі на Харківщині. Завдяки своїй стійкості до вибухів мін ця машина рятує життя українських воїнів. Також для виконання бойових завдань важливі маневровість і прохідність», – зазначили в українському міноборони.

Bushmaster – це бронемашина австралійського виробництва, яку розробила у 1998 році компанія ADI. MRAP має повний привід та забезпечує захист солдатів від куль 5,56 мм та 7,62 мм. Крім того, Bushmaster може захистити від протипіхотних мін, які містять до 9,5 кг тротилового еквівалента.

Bushmaster має п'ять конфігурацій, проте достеменно невідомо, які саме Австралія передасть Україні. Станом на 2019 рік на озброєнні Австралії було 1020 MRAP Bushmaster. У квітні 2022 року Австралія повідомила про передачу 20 бронемашин Україні, а в жовтні схвалила передачу ще 30 Bushmaster. Таким чином, станом на кінець 2022 року, Україна мала на озброєнні 90 бронемашин австралійського виробництва.