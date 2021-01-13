Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще троє постраждали

В Ростовській області Росії перекинувся пасажирський автобус, який прямував до окупованого Донецька. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще троє постраждали.

Як повідомляє МВС РФ, аварія трапилася зранку 13 січня. За попередніми даними, водій 1973 року народження не впорався із керування та перекинувся. Наразі там працюють представники екстрених служб та поліція.

За інформацією ТАСС, в автобусі перебували 15 людей. Причиною аварії також став бічний вітер та ожеледь. Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька. Більшість пасажирів автобуса – мешканці окупованих територій України. Агентство також повідомило, що водій живий, він громадянин України.

Журналісти звернулися до МЗС України за уточненням інформації. Генеральне консульство України в російському Ростові-на-Дону наразі перевіряє дані про загиблих та постраждалих.