У часи тоталітарної цензури Союзу мешканці прикордонної Львівщини розважалися програмами, фільмами та мультиками польського телебачення, сигнал якого добре ловили звичайні телеантени. Мультфільм про двох хлопчиків Льолека і Болека відомий багатьом поколінням українців. Автор цих анімацій – Владислав Негребецький, поляки називають його своїм Уолтом Діснеєм, а українці навіть не здогадуються, що народився видатний мультиплікатор у нашому Бориславі. ZAXID.NET розповідає про дитинство режисера та вшанування його пам’яті у рідному місті.

Найтепліші спомини про дитинство у Бориславі

Владислав Негребецький – відомий польський кіно- і театральний режисер, сценарист, автор коміксів, мультфільмів. Польська Вікіпедія пише, що він створив перший польський панорамний мультиплікаційний фільм, а також перший польський анімаційний художній фільм. Був сценаристом, режисером та автором серіалів для дітей, серед яких найпопулярнішим були пригоди двох хлопчиків «Льолек і Болек». Однак до цих досягнень довелося пройти через бідність, війну, важку роботу на нацистів та втрату батьківщини.

Керівник Туристично-інформаційного центру Борислава Ігор Романюк розповів ZAXID.NET, що будинку у Бориславі, в якому народився Негребецький, зараз не існує. Сім’я жила на вулиці Лозіни (тепер – Весняна). Батько – українець Йосип Негребецький, він працював у нафтовій справі, як багато бориславців. Мама – полька Гелена Дудзяк, не працювала, але є відомості, що вона прислуговувала при костелі Святої Варвари.

Владислав Негребецький народився 14 червня 1923 року. Через фінансові труднощі родини сина віддали на навчання до Доброчинного інституту для сиріт і вбогих фундації графа Станіслава Скарбека у теперішньому селі Заклад біля Миколаєва. Згодом він навчався у середній технічній школі в Дрогобичі.

Фото давнього Борислава, де виріс Негребецький

У час війни нацисти вивезли Негребецького до Німеччини як остарбайтера, де він працював на видобутку нафти у Рурі. Після закінчення Другої світової війни Владислав не вертається додому, оскільки тут вже нова тоталітарна влада встановила свій режим. Молодий чоловік живе у Варшаві, Лодзі, але саме з Катовіц і Бельсько-Бялої почалась його історія як мультиплікатора.

1963 року він вперше намалював Льолека і Болека, і це ще один ювілей, каже Ігор Романюк, – 60-річчя мультфільму. Також Негребецький прописав до нього сценарій, режисуру і опрацював цих персонажів.

«Нашу місцину він згадував з приємністю, теплими словами як рідне місто, в якому він виріс. У спогадах всіх працівників Студії анімаційного кіно Бєльсько-Бялої Негребецький пише, що найкращі, найяскравіші його спогади – з дитинства, яке провів у Бориславі. Під час роботи над мультфільмом він надихався саме ними. Хоча інші джерела пишуть, що своїми дітьми, але вони народилися у зовсім інші роки», – пояснює Ігор Романюк.

Негребецький помер 1978 року у Катовицях. У Бориславі мало об’єктів, які можна пов’язати саме з його родиною. Музеї і пам’ятники його персонажам є в Польщі. Тому Борислав вирішив виправляти цю ситуацію.

Пам’ятник Болеку і Льолеку у Бельсько-Бялій (фото Бельсько-Бялої міськради)

Сторічний ювілей

До сторіччя від дня народження Владислава Негребецького, яке виповнюється 14 червня, у міському парку Борислава відкрили арт-інсталяцію – режисерське крісло, оздоблене кольоровими олівцями, яке нагадуватиме відвідувачам про видатного мультиплікатора, та замостили кіноалею, що веде до нього.

«Таке поєднання символізує режисерську, мультиплікаційну, художню майстерність відомого творця анімації, адже за допомогою одного олівця Владиславу Негребецькому вдалось створити цілий світ дитячої анімації. Алея до крісла вимощена бруківкою у вигляді мультиплікаційної плівки, на доріжці також вмонтований QR-код, за яким відвідувачі можуть прочитати факти з біографії та творчої спадщини відомого бориславця світової слави», – повідомили у Бориславській міськраді.

фото Бориславської міської ради

Ігор Романюк додає, що доріжка від стільця веде до зони, де є дитячі каруселі, містечко Замочок. В перспективі, можливо, він буде прикрашений ілюстраціями Льолека і Болека.

10 червня мери Борислава і Бельсько-Бялої – польським містом, де навчався і працював відомий режисер – підписали угоду про співпрацю. Дочка Владислава Негребецького Мажена привезла із собою виставку робіт свого батька.

«Багато міст придумують собі легенди і персонажів для того, щоб привернути увагу до свого населеного пункту. Борислав – унікальний. Бориславу не потрібно нічого вигадувати, потрібно лиш розвивати і розповідати про те, що маємо. Плануємо започаткувати міжнародний фестиваль мультфільмів, коміксів, кіно та театру, що зможе стати важливим культурним магнітом для Борислава, регіону та України загалом», – повідомив мер Борислава Ігор Яворський.

Мер Борислава Ігор Яворський і донька Негребецького Мажена

Додаткові події на вшанування пам’яті Негребецького заплановані на жовтень – до Дня мультиплікатора.

До слова, Борислав є також батьківщиною Яна Зега – співвинахідника гасової лампи. У місті встановили йому пам’ятник, а у його музеї-аптеці розповідають про розвиток нафтової промисловості у місті та проводять хімічні експерименти.