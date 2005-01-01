Бабенко заперечує свою причетність до пропозиції хабара детективу НАБУ

Бабенко обіцяв повернутися до Києва і прийти в НАБУ для отримання пояснень

Депутат Одеської обласної ради Олег Бабенко заперечив інформацію про його причетність до пропозиції хабара детективу Національного антикорупційного бюро в розмірі $500 тис. На своїй сторінці у Facebook він написав, що інформація про причетність до хабара є «вигадкою і провокацією».

«Я категорично відмовляюсь від усіх обвинувачень у мою адресу і вимагаю від НАБУ, якщо у них є честь і совість, або оголосити будь-які докази проти мене, аудіо, відео або вибачитися», – написав він.

Депутат облради також стверджує, що інформація про повідомлення йому підозри не відповідає дійсності. При цьому Бабенко зазначив, що планує повернутися до Києва і прийде в НАБУ для отримання обґрунтованих пояснень. «Якщо у них будуть до мене запитання, я відповім на кожне з них», – написав депутат.

Напередодні у НАБУ повідомили, що депутат Одеської облради пропонував детективу бюро неправомірну вигоду в розмірі $500 тис. За повідомленням правоохоронців, детективи НАБУ спільно з працівниками Генпрокуратури депутату і його ймовірному спільнику повідомили про підозру. За даними НАБУ, хабар пропонувався в обмін за зняття арешту з рахунків приватного товариства, бенефіціаром (вигодонабувачем) якого є підозрюваний депутат Одеської облради. За даними слідства, це підприємство було задіяне у корупційній схемі з заволодіння коштів бюджету Одесі – кошти отримані від продажу мерії Одеси будівлі, на думку слідчих, за завищеними цінами.

Інформацію про спробу затримання і втечу Бабенко на своїй сторінці в Facebook не прокоментував.

Між тим, 12 січня у ГПУ повідомляли, що наразі встановлюється місце перебування підозрюваних, проводяться обшуки за місцем реєстрації підозрюваних з метою вручення їм клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки останні ухиляються від слідства.