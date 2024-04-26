Багатодітну матір з Тернопільщини засудили до умовного терміну покарання за систематичні крадіжки солодощів для дітей. Слідство встановило, що жінка час від часу приходила в магазин «Копійочка» в Почаєві і викрадала там батончики, шоколад та інші речі. В суді обвинувачена свою вину визнала і розповіла, що робила це, аби мати що подарувати дітям на свято Миколая.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що жителька Почаєва, матір п’ятьох дітей систематично обкрадала місцевий магазин. Перший крадіжку солодощів та рукавичок вона скоїла в листопаді 2023 року. Після цього обвинувачена Неля К. ще п’ять разів навідувала до цього ж магазину і викрадала шоколадні батончики, білизну та шампунь. Загалом жінка поцупила товару на суму 2210 грн.

«В судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю та щиро розкаялася. Жінка пояснила, що під час дії воєнного часу в період з 27 листопада по 4 грудня 2023 року в Почаєві вона шість разів викрадала з магазину солодощі, жувальні гумки, духи та інші речі. Вона це робила для того, щоб дітям дати подарунки на Миколая. Вартість викраденого вона відшкодувала повністю», – йдеться у вироку Кременецького районного суду від 1 квітня.

Суддя Кременецького районного суду Наталія Шульгач врахувала обставини, що пом’якшують покарання обвинуваченій. Зокрема те, що на утриманні жінки перебуває п’ятеро малолітніх і неповнолітніх дітей. Одна дитина потребує постійного стороннього догляду. Також за місцем проживання обвинувачена характеризується позитивно, на обліку в лікаря нарколога чи психіатра не перебуває.

Суд постановив Нелю К. визнати винуватою у крадіжках та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. Однак звільнити жінку від покарання, враховуючи пом’якшуючі обставини, і встановити їй один рік іспитового строку.