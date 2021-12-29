Президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним на його прохання. Про це повідомляє CNN із посиланням на прес-секретарку Ради нацбезпеки країни Емілі Горн, інформує «Громадське».

За її словами, сторони планують обговорити низку тем, включаючи «майбутні дипломатичні відносини». Емілі Горн зауважила, що про телефонні переговори попросив Путін.

Представниця Ради нацбезпеки стверджує, що Байден погодився на цю пропозицію, оскільки «вірить, що, коли йдеться про Росію, немає заміни для прямого діалогу між лідером і лідером».

Горн додала, що адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатію з європейськими союзниками та партнерами. Зокрема, консультується задля відповіді на військове нарощування сил Росії на кордоні з Україною.

Розмова Байдена і Путіна запланована на 22:30 (за Києвом). Вона стане другим прямим контактом між двома лідерами у грудні 2021 року.

Як інформував ZAXID.NET, переговори Путіна і Байдена відбулася 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Через два дні з президентом США поговорив Володимир Зеленський. Він розповів, що Путін запевнив Байдена, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України.

12 грудня в Кремлі анонсували нові переговори Путіна і Байдена.

Раніше було відомо, що президенти США та Росії до кінця 2021 року можуть провести ще одну розмову. Байден тоді зауважив, що, на його думку, глави держав Росії та США «розмовлятимуть протягом тривалого часу».