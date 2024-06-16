Дебати відбудуться в Атланті 27 червня

Чинний президент США Джо Байден та його попередник Дональд Трамп домовилися про умови передвиборчих дебатів, повідомив телеканал CNN 15 червня.

Дебати відбудуться в Атланті 27 червня. Модеруватимуть їх кореспонденти CNN Джейк Теппер і Дана Баш. Це перші особисті дебати між двома кандидатами в передвиборчій кампанії 2024 року, пише CNN.

«Обидва кандидати прийняли запрошення мережі та погодилися прийняти правила та формат дебатів, як зазначено в листах, надісланих до передвиборчих штабів у травні», – ідеться у повідомленні.

За даними телеканалу, 90-хвилинні дебати включатимуть дві рекламні паузи, під час яких представники передвиборчого штабу не зможуть спілкуватися зі своїм кандидатом.

Також обидва кандидати погодилися виступати на єдиному подіумі, а їхні місця на сцені будуть визначені підкиданням монетки.

Під час ефіру мікрофони будуть вимкнені та по черзі вмикатимуться для кандидатів на час виступу.

У публікації зазначається, що опоненти не матимуть можливості використовувати будь-який реквізит чи заготовлені нотатки, проте в їхньому розпорядженні будуть ручка, блокнот і пляшка води.

Під час дебатів аудиторія буде відсутня, однак модератори «використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та забезпечити цивілізовану дискусію», повідомила мережа.

Додамо, що чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США.