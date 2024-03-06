Дональд Трамп отримав переконливу перемогу на президентських праймеріз

Екс-президент США 77-річний Дональд Трамп фактично став єдиним кандидатом від Республіканської партії на запланованих на листопад виборах президента США. Його остання суперниця 52-річна Ніккі Гейлі у середу, 6 березня, оголосила про вихід із перегонів, пише The New York Times.

Колишня губернаторка Південної Кароліни, яка позиціонувала себе як тверда консерваторка і молодша альтернатива Трампу, оголосила про завершення своєї президентської кампанії.

«Скоріш за все, Дональд Трамп буде кандидатом від Республіканської партії. Я вітаю його і бажаю йому добра. Я бажаю добра кожному, хто стане президентом Америки», – заявила Гейлі.

Ніккі Гейлі відмовилась відкрито підтримати свого конкурента. Фото The New York Times

Втім, вона явно відмовилася підтримати свого суперника, колишнього президента США. Натомість Гейлі сказала своїм прихильникам, що ефективний кандидат від Республіканської партії має заслужити підтримку своїх виборців.

«Вихід Ніккі Гейлі з праймеріз Республіканської партії після серії гучних поразок у «Супервівторок» запевнив колишнього президента Дональда Трампа у висуненні його партією, поклавши початок загальним виборчим змаганням із президентом Байденом, які, як очікують обидві сторони, будуть гіркими, жорстокими та тривалими. Поєдинок, якого багато американців довго сподівалися уникнути – продовження «Байдена проти Трампа» 2024 року – тепер неминуча реальність», – йдеться у матеріалі видання.

Гейлі майже два роки була послом в ООН за Трампа, і коли вона пішла у відставку, він назвав її «дуже особливою» людиною. Однак в останні місяці передвиборчої кампанії він змінив свою думку. Він використовував її походження як доньки індійських іммігрантів для расистських випадів на її адресу і посилив неправдиві твердження про її відповідність вимогам Білого дому. Гейлі натомість відповіла конкуренту про те, що він «не в собі», що він занадто хаотичний, щоб бути ефективним президентом, і розкритикувала його захоплення диктаторами, такими як президент Росії Владімір Путін, пише NBC News.

Додамо, що чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року. Натомість кандидата від Республіканської партії офіційно оголосять лише у липні 2024-го за результатами праймеріз. Втім за словами політичних експертів, вибуття з президентської гонки Гейлі фактично не залишає Республіканській партії іншого вибору, як назвати його своїм кандидатом на голову Білого дому.