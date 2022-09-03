Президент США Джозеф Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити ще 11,7 млрд доларів для військової та бюджетної допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Байден має намір дати запит на екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на надання військової, а також фінансової допомоги для підтримки України.

Крім того, запит на екстрене фінансування включатиме 2 млрд доларів для усунення наслідків вторгнення Росії в Україну, яке вплинуло на поставки енергоносіїв до США.

Як уточнила директор Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг, запит на 11,7 млрд доларів стосується саме додаткової допомоги, яка запланована на наступний фінансовий рік (починається 1 жовтня 2022 року).

Кошти необхідні терміново, оскільки залишків прийнятого у травні пакета на 40 млрд доларів вистачить лише до кінця вересня.

«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США мають намір і надалі підтримувати народ України у захисті свого суверенітету. Щоб виконати це зобов’язання та задовольнити насущні потреби, ми просимо 11,7 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу у першому кварталі 2023 фінансового року», – наголосила Янг.

За її словами, на сьогодні приблизно три чверті прямої військової та бюджетної підтримки, яку Конгрес раніше надав Україні, вже було виділено.

Нагадаємо, що раніше президент США Джозеф Байден привітав український народ з Днем Незалежності й оголосив про надання нового і рекордно великого траншу військової допомоги. Йдеться про майже 3 млрд доларів.