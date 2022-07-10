З 13 по 16 липня президент США Джо Байден матиме близькосхідне турне

Президент США Джозеф Байден під час близькосхідного турне, яке заплановане з 13 по 16 липня проситиме радянське озброєння для України. Про це пише американське видання The New York Times.

«За деякими оцінками, схваленого Конгресом пакета військової допомоги має вистачити до другого кварталу наступного року. Але питання в тому, як довго може тривати поточне постачання зброї та боєприпасів без погіршення військової готовності США», – пише газета.

Зазначається, що президент США і його команда шукають довгострокову стратегію щодо постачань озброєння у той час, як перспектива врегулювання шляхом переговорів ще далека, а громадськість починає відчувати втому від війни.

США хочуть зберегти власну обороноздатність, тому Байден намагатиметься переконати країни Близького Сходу передати Україні зброю радянського зразка, з якою ЗСУ вже знайомі. Президент США буде розмовляти з цього приводу з лідерами усіх дружніх арабських держав, які колись були клієнтами Радянського Союзу.

Крім того, Джо Байден заявив, що під час поїздки на Близький Схід намагатиметься розширити коло країн, які підтримають США у протистоянні з Росією. За його словами, «більш безпечний і інтегрований Близький Схід вигідний американцям із багатьох причин».

«Його водні шляхи мають велике значення для світової торгівлі та ланцюжків поставок, на які ми покладаємося. Його енергетичні ресурси життєво важливі для пом’якшення впливу війни Росії проти України на світові поставки», — наголосив Байден.

Додамо, що Джо Байден завітає до Ізраїлю, на Західний берег річки Йордан та у Саудівську Аравію в рамках візиту на Близькому Сході.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес казав, що шукає по всьому світі радянську зброю, для того, щоб викупити її для України. У червні він заявляв, що Україна має бути забезпечена західною зброєю.

Як інформував ZAXID.NET, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 млн доларів, до якої входять зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.