Президент США Джо Байден зустрінеться зі президентом РФ Володимиром Путіним в Женеві вже наступного тижня

Президент США Джозеф Байден проведе окрему прес-конференцію після саміту із президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбудуться вже наступного тижня в Женеві. Про це заявив представник Білого дому, передає Reuters в суботу, 12 червня.

Формат персональної конференції, вважає представник Білого дому, найбільше підходить для розмови Байдена та вільної преси щодо піднятих тем під час зустрічі із Путіним.

«Персональна прес-конференція – це відповідний формат для чіткого спілкування із вільною пресою тем, які були порушені на засіданні – як з точки зору, де ми можемо домовитись, так і з питань, де у нас є серйозні занепокоєння», – заявив він

Представник Білого дому також висловив сподівання, що переговори будуть відвертими та прямолінійними.

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін також спілкуватиметься із пресою також окремо.

Що відомо про саміт

Переговори президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна відбудуться 16 червня в Женеві. Зокрема, на саміті планують обговорити стратегічну ядерну стабільність та погіршення відносин між Кремлем та Заходом.

Білий дім наголошував, що під час зустрічі Байден також підніме питання російської агресії проти України, кібератаки на США з боку Москви, отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального тощо.