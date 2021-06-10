Байден зустрінеться з Путіним 16 червня у Женеві

Під час зустрічі, яка запланована на 16 червня у Женеві, президент США Джо Байден особисто заявить президенту Росії Володимиру Путіну про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадає про наслідки таких дій. Про це він заявив 9 червня під час виступу перед американськими військовими на базі у Великій Британії.

За його словами, США не шукають конфлікту з РФ, «однак США дадуть потужну і значиму відповідь на шкідливі дії російського уряду».

«Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу», – сказав Байден.

Також Байден зазначив, що ясно дасть зрозуміти Путіну, що «не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси».

Водночас президент США запевнив, що хоче налагодити «стабільні і передбачувані відносини» з РФ, зокрема, налагодивши діалог із питання стратегічної стабільності.

Нагадаємо, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться відразу після саміту Великої сімки та зустрічі лідерів НАТО, які заплановані у Європі. Тож Байден почує думку союзників перш ніж сісти за стіл перемовин з Путіним.

Під час зустрічі, Байден та Путін говоритимуть про причетність російських військ до конфлікту в Україні, контроль озброєнь, зміни клімату, кібератаки на США з боку Росії, в тому числі атаку на SolarWinds, а також отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального. Також за Байден хоче обговорити примусову посадку літака Ryanair і арешт Романа Протасевича та його дівчини білоруськими силовиками.