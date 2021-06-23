Селесту Валландер номінували на посаду помічниці міністра оборони США

Президент США Джо Байден номінував Селесту Валландер, яка є експерткою у питаннях Росії, України та Євразії, на посаду помічника глави Пентагону. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

«Селеста Валландер є номінанткою на посаду помічника міністра з питань міжнародної безпеки в Міністерстві оборони», – зазначається в документі.

Зараз Валландер очолює Фонд США-Росія. Раніше вона працювала спеціальним помічником президента та старшою директоркою з питань Росії/Центральної Азії в Раді національної безпеки (2013-2017), заступником помічника міністра оборони з питань Росії/України/Євразії (2009 - 2012). До цього була професором Американського Університету, викладала в Джорджтаунському університеті.

До цього була професором Американського Університету, викладала в Джорджтаунському університеті. Крім того, Валландер очолювала напрям з питань Росії/Євразії в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, працювала в Раді з міжнародних відносин та Гарварді.

За процедурою, номінант на посаду помічника міністра має пройти слухання в профільному комітеті Сенату США. Після цього за призначення номінанта голосує верхня палата Конгресу.