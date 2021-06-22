Інтегрований стратегічний діалог, ініційований між США і Росією за результатами зустрічі Байден-Путін, крім контролю над ядерним озброєнням охоплюватиме також інші аспекти, у тому числі питання України. Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Ми готуємось до проведення стратегічного діалогу з Росією, ми зараз перебуваємо в процесі планування першої зустрічі», – повідомив представник американської сторони.

Він зазначив, що делегація США «на чолі з високопоставленим представником Держдепартаменту» планує обговорити насамперед наступні кроки щодо контролю над ядерними озброєннями. За його словами, одним із головних питань такої взаємодії на нинішньому етапі є звуження ризиків виникнення ядерної війни.

Як зазначив Прайс, американська і російська сторони обговорюватимуть також інші теми стратегічного характеру.

«Існує цілий перелік питань, які були порушені під час цього саміту в Женеві і які залишатимуться темами для обговорень між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Низка пріоритетних питань – таких як Україна, забезпечення гуманітарного доступу в Сирії чи наповнення штату наших посольств – ці питання продовжать бути темами дискусій на робочому рівні», – повідомив представник Держдепу.

Прайс зауважив, що за результатами зустрічі президентів Байдена й Путіна в Женеві минулого тижня «навряд чи можна говорити про позитивний вердикт по основних питаннях, бо для досягнення результату знадобиться час».