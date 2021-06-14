Байден описав Росію, як слабшу країну, ніж це може здатися

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна «автократом» і зазначив, що Росія «слабша, ніж хоче здаватися». Про це повідомляє агенція Reuters.

На питання, чому Путін, який був верховним лідером Росії відтоді, як Борис Єльцин пішов у відставку в 1999 році, не змінився, незважаючи на роки західних санкцій, Байден пожартував: «Бо він Володимир Путін».

«Немає гарантії, що я зможу змінити поведінку людини або країни. Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. І якщо я буду відповідати належним чином, що я і буду робити, це його не переконає, він продовжить в тому ж дусі», – сказав Байден про Путіна.

Він описав Росію, економіка якої в 13 разів менша, ніж у США, як слабшу країну, ніж це може здатися.

«У Росії є свої власні дилеми, пов’язані зі своєю економікою, з Covid-19 і не тільки зі США і Європою в цілому, але і з Близьким Сходом», – сказав Байден. Він також зазначив, що Росія займається діяльністю, яка суперечить міжнародним нормам.

«Росія займається діяльністю, яка, як ми вважаємо, суперечить міжнародним нормам. Вона також відкусила деякі реальні проблеми, які їм важко пережувати», – сказав Байден. Він також відповів на питання, щодо втручання російського лідера у вибори в США.

«Я перевірив це, тому у мене був доступ до всієї розвідувальної інформації, він займався цією діяльністю», – сказав президент США.

Також Байден переконує, що вирішив не проводити спільну прес-конференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Переговори президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна відбудуться 16 червня в Женеві. Зокрема, на саміті планують обговорити стратегічну ядерну стабільність та погіршення відносин між Кремлем та Заходом.

Білий дім наголошував, що під час зустрічі Байден також підніме питання російської агресії проти України, кібератаки на США з боку Москви, отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального тощо.