Нетаньягу пропустить два судових засідання щодо корупції та шахрайства

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отруївся зіпсованою їжею та пропустив засідання уряду через погане самопочуття. Крім того, політик звернувся до ізраїльського суду, в якому розглядають справу про його ймовірну корупцію, з проханням перенести засідання, повідомило Times of Israel із посиланням на канцелярію Беньяміна Нетаньягу.

В уряді повідомили, що прем’єр-міністр пропустив щотижневе засідання, оскільки вночі відчув себе зле. Лікарі діагностували Нетаньягу запалення кишківника через вжиту зіпсовану їжу.

Ізраїльського прем’єр-міністра помістили під крапельницю, щоб компенсувати зневоднення. Стан політика лікарі оцінили як добрий – втім, протягом трьох днів Нетаньягу буде працювати з дому.

Також Беньямін Нетаньягу подав запит до Єрусалимського окружного суду з проханням перенести судове засідання у справи про корупцію. Засідання, де Нетаньягу мав давати свідчення, заплановані на 21 та 22 липня.

З огляду на стан здоров’я Нетаньягу суд дозволив перенести слухання. Втім там повідомили, що раніше засідання також скасовували.

«Ми проситимемо, щоб підсудний дав свідчення в середу та четвер цього тижня», – йдеться у повідомленні суду.

Зазначимо, Беньяміна Нетаньягу звинувачують у корупції, шахрайстві та зловживанні довірою. Зокрема, прем’єр-міністра Ізраїлю та його дружину Сару звинувачують в отриманні дорогих подарунків в обмін на сприяння інтересам бізнесменів чи політичні послуги.

Крім того, Нетаньягу підозрюють в лобіюванні місцевого ЗМІ Yedioth та переговори щодо послаблення конкурентного видання Israel Hayom в обмін на позитивне висвітлення дій прем’єр-міністра. Також Нетаньягу підозрюють в ухваленні рішень на користь акціонера телекомунікаційної корпорації Bezeq в обмін на позитивні відгуки щодо його роботи.

Сам Нетаньягу відкидає всі звинувачення. За його словами, справи нібито сфабрикували внаслідок політичного перевороту поліції та прокуратури.