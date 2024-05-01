Згідно з Євангеліями, за три дні до розп'яття Ісус зібрав апостолів на останню трапезу – Таємну вечерю.

Чистий четвер – це день активної підготовки до Великодніх свят. Люди прибирають свої будинки, чистять подвір'я, печуть паски. Але є речі, які у цей день робити не можна. Апостроф розповідає, від чого варто утриматись у Чистий четвер.

Історія Чистого четверга

Чистий четвер – перший з трьох днів, які в християнстві називають «Велике тридення». У цей день християни згадують останню вечерю Ісуса зі своїми учнями, яка відбулася напередодні його розп'яття.

Згідно з Євангеліями, за три дні до розп'яття Ісус зібрав апостолів на останню трапезу – Таємну вечерю. Того вечора Спаситель омив ноги учням, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності, розділив з ними хліб і вино, а також сказав, що хтось із них найближчим часом видасть його. Так і сталося: в ніч з четверга на п'ятницю Юда Іскаріот продав Ісуса за 30 срібняків.

Що не можна робити у Чистий четвер:

вживати м'ясо, молочні продукти та яйця – триває піст;

бути брудним і носити забруднений одяг;

створювати безлад у будинку, залишати немитий посуд;

сваритися і лихословити;

відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить;

не можна давати в борг і віддавати в користування щось зі своїх речей – тим самим можна віддати достаток і щастя;

заборонені вживання алкоголю і галасливі свята;

ображатися, сваритися, злитися;

порушувати піст, веселитися;

святкувати весілля, дні народження;

займатися важкою фізичною працею (повсякденними справами можна).

У цей день намагаються дотримувати врочистий спокій – без сміху, співів, голосних розмов у той час, коли в церкві читають Євангеліє.