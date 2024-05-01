Без сміху і співу: що не можна робити у Чистий четвер
Чистий четвер – це день активної підготовки до Великодніх свят. Люди прибирають свої будинки, чистять подвір'я, печуть паски. Але є речі, які у цей день робити не можна. Апостроф розповідає, від чого варто утриматись у Чистий четвер.
Історія Чистого четверга
Чистий четвер – перший з трьох днів, які в християнстві називають «Велике тридення». У цей день християни згадують останню вечерю Ісуса зі своїми учнями, яка відбулася напередодні його розп'яття.
Згідно з Євангеліями, за три дні до розп'яття Ісус зібрав апостолів на останню трапезу – Таємну вечерю. Того вечора Спаситель омив ноги учням, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності, розділив з ними хліб і вино, а також сказав, що хтось із них найближчим часом видасть його. Так і сталося: в ніч з четверга на п'ятницю Юда Іскаріот продав Ісуса за 30 срібняків.
Що не можна робити у Чистий четвер:
- вживати м'ясо, молочні продукти та яйця – триває піст;
- бути брудним і носити забруднений одяг;
- створювати безлад у будинку, залишати немитий посуд;
- сваритися і лихословити;
- відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить;
- не можна давати в борг і віддавати в користування щось зі своїх речей – тим самим можна віддати достаток і щастя;
- заборонені вживання алкоголю і галасливі свята;
- ображатися, сваритися, злитися;
- порушувати піст, веселитися;
- святкувати весілля, дні народження;
- займатися важкою фізичною працею (повсякденними справами можна).
У цей день намагаються дотримувати врочистий спокій – без сміху, співів, голосних розмов у той час, коли в церкві читають Євангеліє.