ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому. У цій підбірці ми познайомимо вас з 9 зворушливими собаками, які шукають свій дім у Львові.

Лондон, 3 роки. Місце відлову: вул. Червоної Калини. Кілька днів блукав тим районом, мав на собі ошийник. Безтурботний і грайливий собака. Можливо, він мав господарів і одного дня загубився.

Коко, 2 роки. Місце відлову: вул. Варшавська. Чудова дівчинка, метис вівчарки. Молода і лагідна до людей, хоче спілкування, готова давати лапку, виконувати команди і багато обійматися. Середнього розміру.

Шанель, 8 років. Місце відлову: вул. Грунтова. Хлопчик приїхав на щорічну вакцинацію, а заодно - підправити здоров'я. Добряк, симпатюля, любить людей. Він ще ніколи не мав сім'ї .

Альфа, 4 роки. Місце відлову: вул. Шевченка. Хороша дівчинка з великими вушками. Трішки налякана і насторожена, але помаленьку починає довіряти людям. Могла б бути хорошим охоронцем.

Ріма, 4 роки. Місце відлову: вул. Шевченка. Сестра або подруга Альфи. Вуха - це їхня візитна картка. Тож, якщо ви б хотіли мати такого зайчика вдома, прийдіть, щоб познайомитися і обійняти дівчат.

Харді, 3 роки. Місце відлову: вул. Холодна. Маленька дівчинка, 9 кг. Поневірялася містом, народжувала цуциків і була для них відповідальною годувальницею. Така мила, скромна, чуйна собачка.

Прага, 2 роки. Місце відлову: вул. Миколайчука. Худенька, лагідна дівчинка з чудовим характером. Слухняна, весела, вміє створювати людям хороший настрій. Добра, розумна і дуже затишна собачка.

Арчі, 5 років. Місце відлову: вул. Скляна. Крупний, хороший хлопчик. Любить людей, безпроблемний і врівноважений. Не любить повідок, ідеальний собака для подвір'я.

Топік, 1 рік. Місце відлову: вул. Промислова. Маленький хлопчик, який кілька днів блукав по скадах і гуртовнях. Тепер шукають для нього сім'ю.

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

фото Ірини Шелест.