Посольство Білорусі в Україні надіслало МЗС України ноту протесту через заміну офіційного білоруського червоно-зеленого прапора біля мерії Дніпра на національний біло-червоно-білий. Про це білоруське посольство повідомило у четвер, 10 лютого.

Білорусь назвала заміну прапора «цинічним прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації» та «актом державного вандалізму з боку влади України». Білоруське посольство вимагає повернути зелено-червоний прапор, провести розслідування та вибачитися.

Офіційний білоруський червоно-зелений прапор замінили на національний біло-червоно-білий замінили біля мерії Дніпра 9 лютого. Мер Дніпра Борис Філатов тоді заявив, що це була «народна ініціатива, що об'єднує всі національні громади, що живуть у Дніпрі».

«Коли місцева молодь за бюджет участі встановила у мерії флагштоки з прапорами національних громад, вона має право ці прапори змінювати так, як їй заманеться. Тим більше, що, на відміну від нацистської та комуністичної символіки, біло-червоно-білий прапор не є забороненим в Україні», – прокоментував ноту протесту Філатов 10 лютого.