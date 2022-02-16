Білоруські силовики допомогли групі нелегалів прорватися до Польщі
Польські прикордонники затримали 40 нелегальних мігрантів
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Прикордонна служба Польщі повідомила про спробу великої групи мігрантів здійснити силовий прорив кордону, який проходив за підтримки білоруських служб.
«15 лютого польсько-білоруський кордон намагалася нелегально перетнути 72 людина. На ділянці прикордонної застави Мельник група з 40 іноземців за підтримки білоруських служб силою форсувала кордон. Всіх було затримані. Серед них громадяни Сирії, Єгипту, Ємену, Шрі-Ланки та Конго», – сказано в повідомленні.
Загалом від початку року польські прикордонники зафіксували близько 1,2 тис. спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону мігрантами.
Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада 2021 року, коли до кордону з білоруської сторони підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які хотіли перебратися до Євросоюзу. У Європі назвали незаконну міграцію з Білорусі гібридною агресією білоруського режиму. Через міграційну кризу в Литві та Польщі у 2021 році ввели на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загородження з колючого дроту, посилювати охорону кордону для запобігання потокам нелегалів з території Білорусі.
У Польщі також заявили, що очікують загострення міграційної кризи навесні.
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