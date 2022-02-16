Прикордонна служба Польщі повідомила про спробу великої групи мігрантів здійснити силовий прорив кордону, який проходив за підтримки білоруських служб.

«15 лютого польсько-білоруський кордон намагалася нелегально перетнути 72 людина. На ділянці прикордонної застави Мельник група з 40 іноземців за підтримки білоруських служб силою форсувала кордон. Всіх було затримані. Серед них громадяни Сирії, Єгипту, Ємену, Шрі-Ланки та Конго», – сказано в повідомленні.

W dn. 15.02 granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 72 osoby.

Na odcinku #PSGMielnik 40 osobowa grupa cudzoziemców przy wsparciu służb siłowo forsowała granicę. Wszyscy zostali zatrzymani. Wśród nich byli ob. Syrii, Egiptu, Jemenu, Sri Lanki oraz Kongo. pic.twitter.com/AAUcPrMEop — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 16, 2022

Загалом від початку року польські прикордонники зафіксували близько 1,2 тис. спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону мігрантами.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада 2021 року, коли до кордону з білоруської сторони підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які хотіли перебратися до Євросоюзу. У Європі назвали незаконну міграцію з Білорусі гібридною агресією білоруського режиму. Через міграційну кризу в Литві та Польщі у 2021 році ввели на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загородження з колючого дроту, посилювати охорону кордону для запобігання потокам нелегалів з території Білорусі.

У Польщі також заявили, що очікують загострення міграційної кризи навесні.