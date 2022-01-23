Мігранти на кордоні Білорусі з Польщею

Тиск нелегальних мігрантів на кордон Польщі з боку Білорусі може посилитися з настанням весни. Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє «Польське радіо».

Жарин констатував, що «зимові місяці та погана погода сприяють послабленню міграційних рухів». Проте навесні, зауважив він, варто очікувати посилення міграційного тиску на Європу.

«Останніми днями в групах, що організовують міграцію з Білорусі на Захід, з’являється більша зацікавленість у поїздках до Європи весною. Уже зараз людей заохочують приїжджати в Білорусь у травні», – повідомив Жарин.

Він також висловив переконання, що через кілька місяців зважаючи на обставини «білоруські служби можуть знову масово проводити свою акцію проти Польщі».

Як уточнює «Польське радіо», з початку 2022 року мігранти вчинили 810 спроб нелегально потрапити до країни з Білорусі.

Нагадаємо, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада. Серед мігрантів, які прориваються з Білорусі до Польщі, є жителі країн Близького Сходу, Азії й Африки. За останні тижні кількість спроб мігрантів прорвати польський кордон зменшилася, деякі з них повертаються у країни свого походження.

Також нелегальні мігранти прориваються з Білорусі до Литви і Латвії.

У ЄС вважають, що міграційну кризу штучно спровокував режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у відповідь на європейські санкції, запроваджені за придушення опозиції та протестів.

Сам Лукашенко визнав, що білоруські силовики допомагають нелегальним мігрантам у прориві європейських кордонів.