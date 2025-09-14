Російський безпілотник влучив у житловий будинок у польських Вириках 10 вересня

Після вторгнення російських безпілотників в повітряний простір Польщі серед німців почали зростати побоювання щодо нападу РФ на одну з країн НАТО в найближчому майбутньому. Про це свідчать результати опитування інституту INSA на замовлення німецького таблоїда Bild.

Опитування показало, що 62% опитаних побоюються нападу Росії на країну-члена НАТО, наприклад, на Польщу чи Литву. Лише 28% не вірять у такий сценарій, а 10% – не знали, що відповісти.

Багато респондентів в Німеччині закликають до посилення санкцій проти Росії, зважаючи на її агресивні дії.

Зокрема, 49% опитаних підтримують негайне припинення всіх поставок російського газу та нафти до ЄС, 33% – проти цього. Ще 11% не знали відповіді, а 7% було байдуже.

Окрім того, 51% респондентів повідомили, що хочуть, аби заморожені російські активи були використані для підтримки України. Лише 29% не підтримують таку ідею. 20% не визначилися з відповіддю.

Довідка

Опитування INSA тривало 11-12 вересня 2025 року. У ньому взяли участь 1002 людини.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території не лише України, а й Білорусі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише три чи чотири. В одному з населених пунктів ворожий дрон пошкодив житловий будинок, інший – впав на територію військової частини сил територіальної оборони.

Увечері 13 вересня російський безпілотник вчергове перетнув повітряний простір Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, ворожий дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км та перебував у повітряному просторі країни майже годину.

Міноборони Румунії повідомило, що винищувачі F-16, які відправлялися на перехоплення російського дрона, були «дуже близькі» до того, щоб його збити, але не зробили цього, оскільки дрон змінив напрямок руху та полетів у бік України.