Смертельна аварія сталася 3 жовтня на вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі

У пʼятницю, 3 жовтня, на вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус збив 6-річну дівчинку, яка йшла з дорослими біля автозаправної станції. Від отриманих травм дитина померла у лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Смертельна аварія сталася 3 жовтня близько 12:00 на вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі. За даними слідства, 42-річний водій автомобіля Merсedes Sprinter збив 6-річну місцеву жительку. Травмовану дитину госпіталізували в лікарню, де вона померла.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук, ДТП сталася на території автозаправки. Попередньо дівчинка йшла разом із дорослими, проте за яких обставин вона потрапила під мікроавтобус – наразі зʼясовують.

Відомо, що водій автомобіля Merсedes Sprinter був тверезий. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілої). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.