Внаслідок атаки загорілась будівля окупаційної адміністрації

У тимчасово окупованому Донецьку в понеділок, 18 вересня, прогриміли вибухи. З центральної частини міста, де розташована окупаційна адміністрація Деніса Пушиліна, йде чорний дим, повідомили прокремлівські пропагандистські канали.

У Донецьку, розташованого за кілька кілометрів від фронту, прогриміли вибухи у Київському районі. Звідти почав йти чорний дим.

Очевидці опублікували відео, на якому видно влучання у будівлю в центрі міста. За даними пропагандистських каналів, будівлю використовують як офіс окупаційної адміністрації псевдореспубліки «ДНР», якою заправляє зрадник Денис Пушилін.

На відео видно, що у будівлях вибило вікна, подекуди відпали частини фасадів.

Денис Пушилін відреагував на обстріли Донецька, заявивши, що внаслідок атаки нібито було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також лідер псевдореспубліки заявив, що загиблих та постраждалих немає. Водночас місцеві телеграм-канали повідомили про щонайменше двох постраждалих.