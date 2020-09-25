Пожежу довелося гасити півтори години

У четвер, 24 березня, у селі Княжолука, що за 5 км від міста Долина на Івано-Франківщині повністю згоріли чотири туристичні автобуси.

Як інформує департамент цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пожежа почалась близько 22:00 на закритій автостоянці, де були припарковані чотири автобуси Van Hool. О 23:00 пожежу вдалося загасити, однак автобуси врятувати не вдалось – вони згоріли повністю. Постраждалих унаслідок пожежі немає.

Як видно на відео, яке опублікував координатор спільноти Варта1 Ігор Зінкевич, поруч на майданчику стояли також кілька мікроавтобусів та вантажівка, але пожежа їх не зачепила.

Причина пожежі ще не відома, розслідуванням займаються поліцейські.