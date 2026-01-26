Аварія сталася між селами Ямниця та Павлівка

У понеділок, 26 січня, в Івано-Франківському районі 25-річний водій Volkswagen збив 44-річного пішохода. Від отриманих травм останній помер дорогою до лікарні.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася близько 6:00 між селами Ямниця та Павлівка, біля Івано-Франківська.

«Водій Volkswagen збив чоловіка 1981 року народження, який перебував на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм мешканець Ямниці помер в автомобілі швидкої медичної допомоги», – розповіли правоохоронці.

25-річного водія перевіряють на стан сп’яніння, на місці аварії працює поліція, яка встановлює всі її обставини.