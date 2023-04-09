Анастасія Чорна з Підбірців зникла 8 квітня

Львівська поліція другу добу розшукує безвісти зниклу 15-річну мешканку села Підбірці, що біля Львова, Анастасію Чорну. Дівчина 8 квітня пішла з дому і зникла.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції, 15-річна Анастасія Чорна у суботу, 8 квітня, близько 14:00 вийшла з дому на вул. Яблуневій у селі Підбірці і зникла. Дівчина не сказала родичам, куди йде. Рідні звернулися з заявою про її зникнення в поліцію. Станом на 9 квітня пошуки тривають.

Прикмети зниклої: зріст 155 см, темне волосся, голубі очі, світлі брови, худорлявої статури. Була одягнута в джинси голубого кольору, спортивну кофта з капюшоном білого кольору, балонову куртку світлого кольору, світло-бежеві кросівки.

Усіх, хто має інформацію про місце перебування зниклої, просять телефонувати в поліцію на лінію 102 або 096 7551809.