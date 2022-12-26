Водій Audi їхав в сторону міста Чоп, чоловік не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та спричинив аварію

Вранці понеділка, 26 грудня, на трасі Київ-Чоп сталася смертельна аварія: Audi зіткнулася з вантажівкою MAN/ Внаслідок лобової ДТП загинув 29-річний водій легковика, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 06:20 на трасі Київ-Чоп поблизу села Пасіки Зубрицькі Львівського району. За даними поліції, водій автомобіля Audi, 29-річний мешканець Івано-Франківської області, рухаючись у напрямку міста Чоп, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Водій Audi зіткнувся з фурою MAN, якою керував 60-річний львів’янин.

Водій легковика спричинив аварію, виїхавши на зустрічну смугу руху (фото поліції)

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика помер на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.