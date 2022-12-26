Від отриманих внаслідок зіткнення травм, 35-річний чоловік помер на місці

У понеділок вранці, 26 грудня, неподалік Червонограда сталася смертельна аварія, у якій загинув 35-річний водій Opel Astra. Внаслідок сильного зіткнення чоловіка затисло в автомобілі. За допомогою спецобладнання рятувальники витягли тіло водія, повідомила прес-служба ДСНС за кілька годин після аварії.

Аварія сталася близько 04:00 ранку у селі Полове, не далеко від Червонограда. Як повідомила прес-служба рятувальників, 35-річний водій Opel Astra не впорався з керування, з'їхав з дороги в кювет і там зіткнувся з деревом.

Внаслідок сильного зіткнення, водій загинув на місці аварії. Його тіло затисло в автомобілі, тож рятувальникам довелося витягати чоловіка за допомогою спецобладнання.

Поліція відкрила провадження та встановлює обставини смертельної аварії.