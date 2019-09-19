Біля обмінника у центрі Львова з рук жінки вирвали пакет із 3700 доларів

У середу, 18 вересня, на площі Князя Осмомисла у центрі Львова стався грабіж на вулиці біля обмінника валют.

Як повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, близько 18:00 66-річна жінка здійснювала обмін валют у обміннику, до неї підбіг невідомий і вирвав з рук пакет, у якому були 3700 доларів. На місці події грабіжника зафіксувала камера однієї із установ. Він був разом із жінкою. Екіпажі патрульних під час опрацювання прилеглих вулиць близько 19:15 помітили підозрілих осіб на площі Старий Ринок. При цьому чоловік та жінка різко змінили напрямок руху, однак патрульні їх затримали.

Як повідомляють у патрульній, 33-річний чоловік та 51-річна жінка встигли переодягнутися у інший одяг, ніж був зафіксований на камерах, але особливі прикмети все ж їх видали. Потерпіла згодом упізнала зловмисника. Грошей у них вже не було – залишили вдома неподалік і йшли на день народження.

У центрі Львова затримали підозрюваного у грабежі чоловіка

На місці події працювали слідчі Галицького відділу поліції. Чоловіка забрали в ізолятор тимчасового тримання. Подію кваліфікували за ч.1 ст.186 (Грабіж) ККУ.