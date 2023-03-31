Чоловік не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник

Біля Рівного у аварії загинув мотоцикліст. Чоловік, їдучи об'їзною дорогою, з невідомих поки причин в'їхав у відбійник. Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції сьогодні, 31 березня, близько 17:15. До правоохоронців звернувся рівнянин, який став свідком смертельної аварії біля села Хотин.

«Слідчий слідчого управління встановив, що на автодорозі північного об’їзду в місто Рівне, яка не введена в експлуатацію, водій мотоцикла не впорався із керуванням та врізався у відбійник», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Від отриманих травм водій мотоцикла, який був без мотошолома, загинув на місці. Наразі особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Слідчі також відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).