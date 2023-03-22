Водій Volkswagen ззаду в'їхав у автомобіль, що зупинився на червоний сигнал світлофора

Зранку біля Рівного в ДТП потрапив автомобіль гуманітарної місії «На щиті», який перевозив полеглих військових. У автомобіль-рефрижиратор, який стояв на червоне світло світлофора, ззаду в'їхав легковик. Авто не зазнало суттєвих ушкоджень, волонтери змогли завершити місію і доправити тіла, повідомила у коментарі ZAXID.NET комунікаційниця гуманітарної місії «На щиті» Еля Коротинська. Щоправда, через ДТП їм довелось трішки затриматись.

Аварія сталась близько 08:00 у середу, 22 березня, на трасі «Київ-Чоп». Неподалік села Біля Криниця, що біля Рівного, водій автомобіля Volkswagen в'їхав у автомобіль Fiat гуманітарної місії «На щиті».

«Патрульні встановили, що водій автомобіля Volkswagen, не був уважним не стежив за дорожньою обстановкою та не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого здійснив зіткнення з транспортним засобом Fiat, який зупинився попереду на забороняючий сигнал світлофора», – повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненщини Тетяна Рачок.

На 22-річного водія інспектори склали протокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП). Покарання за цією статтею передбачає 850 грн штрафу.