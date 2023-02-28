Внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик Peugeot фактично зім'яло

Біля Рівного на трасі «Київ-Чоп» сталась аварія за участі легковика та вантажівки. Правоохоронці встановили, що аварію спричинив водій легковика, який з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де саме їхала фура. Внаслідок ДТП 22-річний водій легковика загинув на місці. З понівеченого авто його деблокували рятувальники.

Аварія сталась близько 19:30 у понеділок, 27 лютого, біля села Корнин, що за 2 км від Рівного. «22-річний водій фургона Peugeot Partner не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Volvo з напівпричепом під керуванням 31-річного жителя Закарпатської області. Внаслідок ДТП водій Peugeot, мешканець Рівного, від отриманих травм загинув на місці події», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

На місце аварії викликали рятувальників. «Рятувальники за допомогою спеціального обладнання провели деблокування тіла загиблого водія із вщент понівеченого легкового авто. З метою недопущення загорання рятувальники у вантажівці від‘єднали клеми акумуляторної батареї», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Рівненщини.

Також надзвичайники опублікували відео з місця ДТП. На ньому видно, що на цій ділянці траси утворився значний затор.

Встановлено, що водій вантажівки був тверезий. Щодо ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).