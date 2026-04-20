Дівчина керувала ВАЗ 2101

Увечері 19 квітня працівники поліції зареєстрували ДТП на польовій дорозі в селі Великі Гаї біля Тернополя. Чотирнадцятирічна дівчина сіла за кермо ВАЗ 2101 та перекинулася в авто разом із неповнолітніми пасажирами, повідомили в поліції Тернопільщини у понеділок, 20 квітня.

У машині були троє хлопців віком 13–16 років. Двоє з них разом із водійкою отримали численні травми, їх госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Ще один пасажир не постраждав. Після медогляду його відпустили додому.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил дорожнього руху, яке призвело до травмування людей). На батьків неповнолітньої складуть акт про адміністративне правопорушення за недогляд за дитиною.