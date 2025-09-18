Вартість супроводу до кордону становила від 10 до 20 тис. доларів

На околиці села Водиця Рахівського району правоохоронці затримали двох жителів Києва, які намагалися переправити до Румунії п’ятьох чоловіків, віком від 25 до 46 років, із Дніпропетровської, Полтавської та Київської областей.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 18 вересня, переправники на двох кросових мотоциклах супроводжували Volkswagen з ухилянтами.

«За планом, неподалік від кордону чоловіки мали залишити авто і вплав перетнути річку Тиса, щоб потрапити на територію Румунії. Вартість такого супроводу становила від 10 до 20 тис. доларів з кожного. Щоб зупинити правопорушників правоохоронцям довелося їх наздоганяти», – зазначили в ДПСУ.

На затриманих склали адмінматеріали за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ). На чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон також оформлено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП

Переправників затримали. Їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.