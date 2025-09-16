У камері затриманого провели обшуки

Закарпатські правоохоронці викрили рецидивіста, який з СІЗО керував процесом незаконного переправлення чоловіків через кордон. Його спільницю затримали з ухилянтом у Берегівському районі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 16 вересня, організатором схеми є 27-річний уродженець Сваляви, раніше неодноразово судимий за різні майнові злочини. Наразі суд розглядає справу за обвинуваченням його в участі у злочинному зібранні, так званій «сходці».

Сидячи в камері, закарпатець особисто підшуковував клієнтів та зводив їх зі спільницею, яка на волі організовувала увесь процес. Вартість таких послуг становила від 5 до 8 тис. доларів.

«11 вересня на Берегівщині правоохоронці затримали 45-річну жінку під час отримання 6200 доларів від клієнта за незаконне переправлення до Угорщини. Того ж дня, у камері затриманого проведено обшук та вилучено мобільний телефон, за допомогою якого він організовував злочинну схему», – зазначили правоохоронці.

Обом підозрюваним інкриміновано організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Спільницю кримінального авторитета арештували з альтернативою застави у розмірі 242 тис. грн. Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід, щоб збільшити суму застави.