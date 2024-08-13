Біля Трускавця повністю згорів Mitsubishi Рajero разом з водієм
До теми
Позашляховик повністю згорів на приватній ділянці
У понеділок, 12 серпня, у селі Орів біля Трускавця вщент згорів позашляховик Mitsubishi Рajero. У палаючому авто знайшли тіло 55-річного водія.
За даними ДСНС Львівщини, близько 17:00 у селі Орів Дрогобицького району на ділянці горіло сіно та автомобіль Mitsubishi Рajero. У палаючому авто рятувальники знайшли тіло 55-річного власника.
Пожежу гасили близько години. Причини займання встановлюють правоохоронці.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter