Чоловік виконував так званий «контрольований занос», коли на місце приїхали патрульні

У Луцьку патрульні склали постанову на водія, який влаштував дрифт на площі біля замку. Йому загрожує 510 грн штрафу за те, що він не користувався поворотниками під час зміни напрямку руху. У коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Ольга Коваленко уточнила, що водієві 35 років, а їздив він за кермом Mercedes.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, дрифтера виявили інспектори під час вечірнього патрулювання історичної частини Луцька. Водій розганяв свій автомобіль і виконував так званий «контрольований занос».

Причому, судячи з відео із реєстратора поліцейського автомобіля, один з маневрів він виконав просто перед службовим автомобілем поліції. Після цього його зупинили.

На водія винесли постанову за за ч. 2 ст. 122 КУпАП (порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напрямку руху). Йому загрожує 510 грн штрафу.

«Дрифтувати на автодорогах та в людних місцях дуже небезпечно не тільки для керманича, а й для інших учасників руху, адже авто може легко вийти з-під контролю водія. Особливо взимку, коли дорожнє покриття – слизьке», – застерігають у поліції.



Зауважимо, що взимку водії часто влаштовують дрифт на замковій площі. До прикладу, в лютому цього року патрульні склали постанову на 18-річного юнака. Виявилось, що він взагалі не мав права сідати за кермо, бо не отримував водійського посвідчення.