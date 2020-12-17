Через ДТП на трасі утворилися затори

16 грудня на автодорозі Львів – Рава-Руська у ДТП загинув пішохід. 50-річного чоловіка збив автомобіль Ford Galaxy, а потім переїхав фургон.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася близько 17:30 біля с. Воля-Висоцька Жовківського району.

«Водій автомобіля Ford Galaxy, мешканець с. Магерів 1975 року народження, рухаючись у напрямку м. Рава-Руська, за межами пішохідного переходу здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події», – зазначено у повідомленні.

У поліції додали, що після наїзду Ford'а на чоловіка наїхав фургон Volkswagen, який їхав позаду. Від отриманих травм 50-річний мешканець с. Потелич помер на місці події.

Ford збив чоловіка, який перебігав дорогу за межами пішохідного переходу (фото поліції)

Ведеться розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).