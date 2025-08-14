Дитина втопилася в ставку у селі Білий Камінь

У середу, 13 cерпня, у cелі Білий Камінь Золочівської громади на Львівщині у ставку втопився чотирирічний хлопчик, якого батьки залишили вдома без нагляду.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОВА, трагічний інцидент стався на території приватного господарства у селі Білий Камінь на вул. Зеленій. У ставку знайшли тіло чотирирічної дитини.

За даними ZAXID.NET, дитина зростала у багатодітній сім’ї. Батьки залишили хлопчика вдома без нагляду, він впав в озеро на території господарства. Тіло знайшли у воді близько 18:00 вечора.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.