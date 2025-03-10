Воїни «Азову» з ударними безпілотниками UAS SETH

Воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» отримали партію тактичних ударних безпілотників UAS SETH українського виробництва. Візуально український безпілотник нагадує іранський дрон-камікадзе Shahed-136. БпЛА бригаді передав благодійний фонд «Повернись живим» та опублікував відповідні фото на своїй Facebook-сторінці в понеділок, 10 березня.

«Цей ударний БпАК простий в експлуатації, повністю автоматизований і вже влучає у ворожі цілі на Торецькому напрямку. З ним оператори ударних дронів будуть ще краще полювати на окупантів, їхнє озброєння та техніку», – ідеться в дописі.

Пресслужба «Азову» також оприлюднила відео, на якому видно, як український ударний безпілотник UAS SETH уражає російську вантажівку.

Як повідомляє портал «Мілітарний», фюзеляж UAS SETH з трикутним крилом нагадує іранський ударний дрон Shahed-136, якими росіяни щоденно атакують Україну.

«На відміну від відомого іранського безпілотника, цей дрон оснащений електричним двигуном, який приводить у дію штовхаючий гвинт. З великою ймовірністю його запуск також виконується зі звичайної катапульти», – пишуть аналітики видання.

Видання припускає, що ймовірно цей український ударний БпЛА може переносити 3 – 5 кг корисного навантаження, а дальність його польоту становить 50 км і більше. Також UAS SETH може бути оснащений CRPA-антеною захищеного прийому сигналів GPS для безперебійної роботи в обхід ворожим системам РЕБ.

Як повідомляв ZAXID.NET 10 березня, оператори Сил безпілотних систем уразили російський ЗРК «ОСА» біля Вугледару. Цей комплекс коштує близько 10 млн доларів.