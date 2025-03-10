У Полтавському районі пошкоджені 3 будинки

У ніч на понеділок, 10 березня, російські військові атакували Україну 176 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що росіяни випустили безпілотники для атаки в ніч на 10 березня із кількох напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда. Сили ППО ліквідували 130 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Робота ППО 10 березня

«42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – додали у дописі.

Однак внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль, сільськогосподарська техніка та лінія електропередач.

На Київщині в Обухівському та Бучанському районах пошкоджено дахи приватних будинків.

Нагадаємо, росіяни в ніч на неділю, 9 березня, атакували Україну 119 безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.