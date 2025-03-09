У Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад

Росіяни в ніч на неділю, 9 березня, атакували Україну 119 безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 9 березня російські війська випустили 119 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із кількох напрямків, а саме: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ліквідували 73 безпілотники. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Також ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Внаслідок атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Зокрема, на Харківщині безпілотники атакували Ізюмський і Чугуївський райони. У Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад. Ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарню, кафе та припарковані автомобілі. В селі Кочеток безпілотник пошкодив будівлю дитячого закладу.

На Полтавщині від падіння безпілотника було зруйновано дві господарчі споруди в Лубенському районі. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 8 березня, російські окупанти атакували Харківщину, обстрілявши цивільне підприємство у місті Богодухів. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.