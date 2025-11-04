Успішну розвідувально-диверсійну операцію здійснили бійці підрозділу «Братство»

Головне управління розвідки Міноборони України у вівторок, 4 листопада, заявило про успішну розвідувально-диверсійну операцію в «сірій зоні» на території колишнього Каховського водосховища.

Спецоперацію провели бійці підрозділу «Братство», що входить до складу спецпідрозділу «Тимура» воєнної розвідки.

На території колишнього Каховського водосховища, у межах операції в районі ділянки «Великі Кучугури», розташованої за 7 км від берегової лінії, спецпризначенці ГУР виявили та ліквідували двох російських окупантів.

«Над територією островів бійці “Братства” підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня спецпризначенці ГУР провели диверсію на нафтопродуктопроводі «Кільцевий» в Раменському районі Московської області. Унаслідок операції усі три нитки, якими росіяни транспортували бензин, дизель та авіаційне пальне для окупаційної армії вибухнули одночасно.