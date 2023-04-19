Бійці 125 бригади ТрО ЗСУ активно нищать окупантів на Лиманському напрямку

Бійці львівської 125 бригади ТрО, які зараз воюють на сході, просять допомогти їм зібрати 400 тис. грн на озброєння, яке ефективніше знищуватиме ворога. Йдеться про переобладнання пікапів під засоби вогневого ураження та оснащення їх установками реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Як розповіли ZAXID.NET бійці 125-ї бригади, міні-РСЗВ потрібні військовим зі Львова, які активно знищують ворога на Лиманському напрямку.

«Така зброя допоможе нам набагато ефективніше нищити ворога. Якби нам цього не треба було, ми б не просили. Вороги швидко та сильно окопуються, а зброя на яку ми відкрили збір, допоможе їх дістати, навіть з-під землі. Ми всіх їх знищимо!», – розповіли бійці 125 бригади ТрО ЗСУ.

Збір для бригади вже відкритий. З необхідних 400 тис. грн, поки вдалося зібрати лише 30 тис. Підтримати львівських бійців можна перекинувши гроші на картку ПриватБанку:

4149 4998 0420 4368 (Ігор Романович Сєра)