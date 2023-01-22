Біженці з України працювали на трьох нелегальних тютюнових фабриках

В Іспанії правоохоронці викрили злочинну мережу, яка займалася експлуатацією праці українських біженців на нелегальному виробництві сигарет. Про це пише Deutsche Welle.

Як повідомляється, під час розслідування, в якому у тому числі брав участь Європол, у різних регіонах Іспанії затримано 27 осіб. Крім того, було конфісковано 10 тонн тютюнового листя та 3,5 млн пачок цигарок, дорогі автомобілі та коштовності на загальну суму 37,5 млн євро.

Згідно з цією інформацією, біженці з України працювали на трьох нелегальних тютюнових фабриках, якими керувала мережа. Вони проживали у вкрай скрутних умовах у тимчасових притулках. Крім того, їм було заборонено залишати території фабрик і вони були змушені працювати багато годин на день.

Фабрики в регіоні Ла-Ріоха на півночі Іспанії, а також у Севільї та Валенсії були оснащені машинами «з передовими технологіями» і могли виготовляти по 540 тис. пачок цигарок на день. Продукція продавалася у всій Іспанії та інших країнах.

Натомість ватажки злочинної мережі проживали в розкішних умовах на морському курорті Марбелья, вони підозрюються у відмиванні грошей у великих розмірах.