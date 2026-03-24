Що віщує гроза, вітер та сніг: головні прикмети на Благовіщення
У народному календарі 25 березня пов’язане зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений звістці архангела Гавриїла Діві Марії про народження Ісуса Христа. У традиційному уявленні він символізує пробудження природи та остаточний прихід весни. Про основні прикмети пише ТСН.
Народні прикмети погоди
- Якщо до цього дня прилітають ластівки – весна буде ранньою.
- Гроза віщує спекотне літо.
- Сніг або мороз означають затяжну весну.
- Дощ обіцяє вологий сезон.
- Вітряна погода вказує на дощове літо.
- Ясний день – до тепла і сонячної весни.
Народні традиції
- Люди відвідували храм, молилися та просили здоров’я і добробут для родини.
- Готували пісні страви, часто з рибою, дотримуючись посту.
- У деяких місцевостях освячували гілки та прикрашали ними оселю як оберіг.
- Також цей день вважали добрим для внутрішнього очищення, спокою і добрих думок.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter