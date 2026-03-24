фото ілюстративне

Якщо до цього дня прилітають ластівки – весна буде ранньою

У народному календарі 25 березня пов’язане зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений звістці архангела Гавриїла Діві Марії про народження Ісуса Христа. У традиційному уявленні він символізує пробудження природи та остаточний прихід весни. Про основні прикмети пише ТСН. Народні прикмети погоди Якщо до цього дня прилітають ластівки – весна буде ранньою. Гроза віщує спекотне літо. Сніг або мороз означають затяжну весну. Дощ обіцяє вологий сезон. Вітряна погода вказує на дощове літо. Ясний день – до тепла і сонячної весни. Народні традиції Люди відвідували храм, молилися та просили здоров’я і добробут для родини. Готували пісні страви, часто з рибою, дотримуючись посту. У деяких місцевостях освячували гілки та прикрашали ними оселю як оберіг. Також цей день вважали добрим для внутрішнього очищення, спокою і добрих думок.

